Judoka algerino si ritira: 'Mai contro un israeliano' (Di venerdì 23 luglio 2021) Mai contro un israeliano. La storia si ripete per il Judoka algerino Fethi Nourine: il sorteggio l'ha messo di nuovo sulla strada di un atleta israeliano e anche stavolta, pure nella competizione più ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 luglio 2021) Maiun. La storia si ripete per ilFethi Nourine: il sorteggio l'ha messo di nuovo sulla strada di un atletae anche stavolta, pure nella competizione più ...

Advertising

HuffPostItalia : Judoka algerino si ritira: 'Non affronto un israeliano' - luigiscerre : Complimenti, tanto di cappello ad un atleta che si prepara per 4 anni (anzi 5) per l'evento più importante e rinunc… - blankaut : “Abbiamo lavorato duramente per qualificarci per i Giochi, ma la causa palestinese è più grande di tutto questo” - ascochita : RT @HuffPostItalia: Judoka algerino si ritira: 'Non affronto un israeliano' - isidbeautrelet : Judoka #algerino si ritira pur di non incontrare l'avversario #israeliano. Non essendo coinvolto un bianco… -