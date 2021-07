Judo | Olimpiadi Tokyo | Fethi Nourine ha deciso di ritirarsi per non affrontare l’israeliano Tohar Butbul

(Di venerdì 23 luglio 2021) Una notizia che lascia decisamente perplessi. I tabelloni del torneo olimpico disono noti e ci si prepara al giorno dell’esordio sul tatami nipponico. Domani si sarà il via alle danze e si spera che l’Italia possa recitare un ruolo di primo livello. Quel che però ha sorpreso nelle ultime ore è stata la decisione da parte dell’algerinodidalla competizione, una volta preso atto del tabellone nei -73 kg. Il campione africano, infatti, hadi lasciare la competizione per nonin un ipotetico secondo turno ...

... ma anche qui i giapponesi hanno il loro eroe nazionale, Naohisa Takato , 3 volte campione del mondo, medaglio di bronzo alledi Rio. Le gare didureranno fino al 31 luglio. Oggi si ...I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non sono ancora ufficialmente iniziati, ma emergono già le prime polemiche non legate alla pandemia di Covid - 19. Il judoka algerino Fethi Nourine , dopo aver appreso ...Una notizia che lascia decisamente perplessi. I tabelloni del torneo olimpico di judo a Tokyo sono noti e ci si prepara al giorno dell'esordio sul tatami nipponico. Domani si sarà il via alle danze e ...I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non sono ancora ufficialmente iniziati, ma emergono già le prime polemiche non legate alla pandemia di Covid-19. Il judoka algerino Fethi Nourine, dopo aver appreso l’e ...