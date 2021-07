Jazz, vino e meditazione in Toscana: dalla Val D'Orcia alla Maremma tra benessere e cultura (Di venerdì 23 luglio 2021) A tutto Jazz, vino e natura in Toscana per intermezzi estivi da meditazione. Spigolando fra mete storiche, grandi musicisti e premiate etichette. Prima fra tutte Montalcino, magnifico borgo nel senese, a meno di due ore dalla capitale, che dall’alto dei suoi 564 metri domina i pregiati filari di Brunello e tutta la Val d’Orcia. L’abbinamento “vino-musica” è ormai un grande classico di successo in ogni stagione ma sotto le stelle dell’estate acquista tutto un altro sapore. Tra i primi a lanciare il fortunato binomio, quasi un quarto di secolo fa, la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) A tuttoe natura inper intermezzi estivi da. Spigolando fra mete storiche, grandi musicisti e premiate etichette. Prima fra tutte Montalcino, magnifico borgo nel senese, a meno di due orecapitale, che dall’alto dei suoi 564 metri domina i pregiati filari di Brunello e tutta la Val d’. L’abbinamento “-musica” è ormai un grande classico di successo in ogni stagione ma sotto le stelle dell’estate acquista tutto un altro sapore. Tra i primi a lanciare il fortunato binomio, quasi un quarto di secolo fa, la ...

HuffPostItalia : Jazz, vino e meditazione in Toscana: dalla Val D'Orcia alla Maremma tra benessere e cultura - wordsandmore1 : ? La Valdisieve ha il suo festival: Jazz in Fattoria. Musica e vino in Chianti Rufina. Venerdi 23 luglio presso il… - crotoneok : ? Ritorna il “Wine Jazz Festival”, tra vino e musica - CDNewsCalabria : Cerisano (CS), jazz e buon vino nelle piazze all’insegna della “ripartenza” - wordsandmore1 : ? La Valdisieve ha il suo festival: Jazz in Fattoria. Musica e vino in Chianti Rufina. Giovedi 22 luglio presso la… -