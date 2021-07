Italiani in gara Olimpiadi 24 luglio: programma, orari, tv e streaming. Gli azzurri sport per sport, minuto per minuto (Di venerdì 23 luglio 2021) Sabato 24 luglio si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ci aspetta una vera e propria abbuffata di sport. L’Italia si affida in particolar modo alla scherma, con spada femminile e sciabola maschile: Rossella Fiamingo e Mara Navarria, ma anche gli uomini possono sorprendere. Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati cercano il colpaccio nella gara a coppie miste di tiro con l’arco, Vito Dell’Aquila punta in altro tra i 58 kg nel taekwondo, attenzione poi alla squadra di ciclismo maschile nella prova in linea su strada. Sofia Ceccarello possibile outsider nella carabina 10 metri di tiro a ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Sabato 24si assegneranno le prime medaglie alledi Tokyo 2021 e ci aspetta una vera e propria abbuffata di. L’Italia si affida in particolar modo alla scherma, con spada femminile e sciabola maschile: Rossella Fiamingo e Mara Navarria, ma anche gli uomini possono sorprendere. Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati cercano il colpaccio nellaa coppie miste di tiro con l’arco, Vito Dell’Aquila punta in altro tra i 58 kg nel taekwondo, attenzione poi alla squadra di ciclismo maschile nella prova in linea su strada. Sofia Ceccarello possibile outsider nella carabina 10 metri di tiro a ...

