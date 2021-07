Italia viva | 900mila euro di donazioni nel 2020 | da Conad a Ermanno Scervino e Lupo Rattazzi | chi ha finanziato il partito di Renzi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Circa, come nel 2019. Sono ledi privati e imprese ricevute nelda. Ildi Matteoha ricevuto poco più di 801milada ‘persone fisiche’, per lo più parlamentari, e quasi 70milada società. A cui si sommano 265miladi quote associative annuali, i 725miladel 2 per mille dell’Irpef e solo 711di “proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività”. E’ quello che emerge dal rendiconto ...

Colpisce in particolare l'atteggiamento ambivalente diche alla Camera aveva agevolato l'approvazione del testo, ma non al Senato, probabilmente per ragioni di realpolitik e di pretesto ...Un confronto pubblico all'americana. Matteo Renzi è pronto a sfidare Giuseppe Conte in un dibattito televisivo, dopo le frecciatine a distanza tra il leader die il leader in pectore del Movimento 5 Stelle che in queste settimane hanno caratterizzato la politica italiana. Il numero uno di Iv, nella sua ultima enews, ha invitato l'avvocato ad ...Come già anticipato nelle scorse ore, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha deciso di apporre la propria firma per promuovere l'indizione dei sei referendum sulla giustizia promossi dai Radicali e ...Il leader della Lega: «Invito tutti a mettersi in sicurezza ma io non costringo nessuno. Nessuno mi convincerà mai che i bimbi di 12 anni devono ...