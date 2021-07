Italia-Mongolia oggi in tv | orario e diretta streaming basket 3×3 | Tokyo 2020

(Di sabato 24 luglio 2021)scendono sul parquet dell’Aomi Urban Sports Park in occasione del match valido per il torneo di3×3 all’Olimpiade di. Attesissimo esordio per le azzurre, giunte in terra nipponiche in seguito al finale thriller del torneo di Debrecen. Si tratta del debutto olimpico anche per questa disciplina e c’è trepidazione per l’esordio della squadra azzurra, capitanata dalla sua stella Rae Lin D’Alie. A comporre il quartetto ci saranno Chiara Consolini, Marcella Filippi e Giulia Rulli. Sabato 24 luglio alle ore 10:30 inizierà la sfida seguibile in...

3x3 femminile La Nazionale di coach Andrea Capobianco debutta sabato 24 luglio sfidando la Mongolia e la Francia. Una giornata storica per l'Italia del 3x3 femminile, che tocca così il suo apice alle 10.30 contro la Mongolia e alle 14.25 contro la Francia. Per gli appassionati di ciclismo, invece, alle 4 del mattino italiano partirà la prova in linea maschile. Il volley propone Italia-...