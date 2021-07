Italia-Israele: Draghi sente Bennett, punto su pandemia e rafforzamento partenariato (Di venerdì 23 luglio 2021) "Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett. Il fruttuoso scambio di vedute si è concentrato sulla collaborazione bilaterale e multilaterale per la comune lotta alla pandemia e per la transizione energetica, nonché sull'ulteriore rafforzamento del partenariato italo-israeliano nei promettenti settori della cooperazione scientifica, tecnologica e industriale". Lo rende noto Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) "Il presidente del Consiglio Marioha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Naftali. Il fruttuoso scambio di vedute si è concentrato sulla collaborazione bilaterale e multilaterale per la comune lotta allae per la transizione energetica, nonché sull'ulterioredelitalo-israeliano nei promettenti settori della cooperazione scientifica, tecnologica e industriale". Lo rende noto Palazzo Chigi.

