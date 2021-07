Irene Siragusa | da Colle Val d' Elsa a Tokyo | ' Le Olimpiadi un sogno | ma punto a fare sempre meglio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Irene Siragusa

Globalist.it

di Antonio Mazzolliè una dei 384 rappresentanti italiani che voleranno a Tokyo nelle Olimpiadi forse più complicate della storia. Ha 28 anni compiuti un mese fa e sarà la prima atleta di Colle Val d'Elsa (......Vittoria Fontana Johanelis Herrera Abreu Gloria Hooper Antonio Baldassarre Infantino Lamont Marcell Jacobs Dalia Kaddari Davide Manenti Lorenzo Patta Hillary Wanderson Polanco Rijo...La velocista italiana parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4x100: "Dopo la delusione per non aver corso a Rio ci siamo rimboccate le maniche e siamo pronte. Daremo il nostro massimo" ...Da Rio la Toscana è tornata con 11 medaglie (4 d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo). E a Tokyo, dove oggi iniziano ufficialmente i Giochi 2020, gli atleti toscani sperano nel bis, anche se non sarà facil ...