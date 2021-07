“Io con gli israeliani non combatto”, e il judoka algerino si ritira dalle Olimpiadi (Di venerdì 23 luglio 2021) “Sorteggio sfortunato”. Così l’ha chiamato il judoka algerino Fethi Nourine: sulla strada olimpica avrebbe dovuto incontrare un atleta israeliano e ha preferito ritirarsi: “La causa palestinese è più importante”, ha detto. Nourine, scrive la Gazzetta dello Sport – è il campione africano, lotta nella categoria 73 kg, dopo un primo turno contro il sudanese Mohamed Abdalrasool avrebbe dovuto affrontare contro l’israeliano Tohar Butbul. “Abbiamo un avversario israeliano ed è per questo che ci siamo dovuti ritirare. Abbiamo preso la decisione giusta”, ha dichiarato l’allenatore di Nourine, Amar Ben Yaklif, ai media ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) “Sorteggio sfortunato”. Così l’ha chiamato ilFethi Nourine: sulla strada olimpica avrebbe dovuto incontrare un atleta israeliano e ha preferitorsi: “La causa palestinese è più importante”, ha detto. Nourine, scrive la Gazzetta dello Sport – è il campione africano, lotta nella categoria 73 kg, dopo un primo turno contro il sudanese Mohamed Abdalrasool avrebbe dovuto affrontare contro l’israeliano Tohar Butbul. “Abbiamo un avversario israeliano ed è per questo che ci siamo dovutire. Abbiamo preso la decisione giusta”, ha dichiarato l’allenatore di Nourine, Amar Ben Yaklif, ai media ...

Advertising

borghi_claudio : Ogni mattina la lettura dei giornali è peggio. Pure con gli attacchi personali, evidentemente su commissione, a chi… - caritas_milano : Il #Pnrr raggiungerà l'obiettivo solo se ridurrà le disuguaglianze sociali. Siamo di fronte a troppe ingiustizie p… - lucatelese : In America arrestano Tom Barrak con l’accusa di fare il lobbista e di lavorare per gli Emirati. Un profeta del rina… - Beppesardinia : RT @ToniSonia: Zingaretti fuori controllo: sbrocca e attacca la Raggi con le sue menzogne, nonostante sulla gestione rifiuti gli abbian dat… - OvileItalia : RT @petergomezblog: In Trentino-Alto Adige Svp e Lega si alzano gli stipendi: con l’adeguamento per i consiglieri 600 euro in più in busta… -

Ultime Notizie dalla rete : con gli Patto Stabilità, Hahn (UE): dopo sospensione pensare a futuro L'impatto del Recovery Fund "si vede prima di tutto con lo stanziamento di fondi. Nel business - ha ... in breve tempo, questa enorme somma di denaro, aiutando gli Stati membri non solo per la loro ...

IEG, RiminiWellness apre la vendita online dei biglietti E proprio oggi IEG ha annunciato il progetto SafeTravel rivolto a chi proviene dall'estero per agevolarne gli spostamenti e la permanenza in l'Italia. Realizzato in partnership con Arletti&Partners , ...

Cane infernale con gli occhi di ghiaccio cerca casa, l’annuncio è tutto da ridere La Stampa Tokio 2020 al via: gli sponsor, le campagne, la copertura sui media delle Olimpiadi Quasi tre miliardi in sponsorizzazioni e oltre 60 partner globali per la 32esima edizione dei Giochi, pronta a passare alla storia anche sotto il profilo della comunicazione ...

Moby Dick sul Piroscafo Piemonte Lakescapes – Teatro diffuso del Lago. Sabato 24 luglio Moby Dick, spettacolo in navigazione sul Lago Maggiore. Lo storico Piroscafo Piemonte si trasforma nella mitica baleniera Pequod con l’Accademia ...

L'impatto del Recovery Fund "si vede prima di tuttolo stanziamento di fondi. Nel business - ha ... in breve tempo, questa enorme somma di denaro, aiutandoStati membri non solo per la loro ...E proprio oggi IEG ha annunciato il progetto SafeTravel rivolto a chi proviene dall'estero per agevolarnespostamenti e la permanenza in l'Italia. Realizzato in partnershipArletti&Partners , ...Quasi tre miliardi in sponsorizzazioni e oltre 60 partner globali per la 32esima edizione dei Giochi, pronta a passare alla storia anche sotto il profilo della comunicazione ...Lakescapes – Teatro diffuso del Lago. Sabato 24 luglio Moby Dick, spettacolo in navigazione sul Lago Maggiore. Lo storico Piroscafo Piemonte si trasforma nella mitica baleniera Pequod con l’Accademia ...