Inter, settimana prossima incontro con il Cagliari: i nomi sul tavolo (Di venerdì 23 luglio 2021) Tra qualche giorno Inter e Cagliari si incontreranno nuovamente per discutere di mercato. Ecco di chi si parlerà Come riportato da Tuttosport, i contatti tra Inter e Cagliari sono sempre intensi. settimana prossima, il club nerazzurro e quello rossoblù si siederanno di nuovo intorno al tavolo per discutere del passaggio di Naithan Nandez alla corte di Simone Inzaghi, ma non solo. A fare il percorso inverso potrebbe essere il giovane attaccante Andrea Pinamonti, che nell’ultima stagione ha trovato poco spazio tra i campioni d’Italia. L’ex Genoa piace molto alla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tra qualche giornosi incontreranno nuovamente per discutere di mercato. Ecco di chi si parlerà Come riportato da Tuttosport, i contatti trasono sempre intensi., il club nerazzurro e quello rossoblù si siederanno di nuovo intorno alper discutere del passaggio di Naithan Nandez alla corte di Simone Inzaghi, ma non solo. A fare il percorso inverso potrebbe essere il giovane attaccante Andrea Pinamonti, che nell’ultima stagione ha trovato poco spazio tra i campioni d’Italia. L’ex Genoa piace molto alla ...

