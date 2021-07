Inter, il Chelsea rilancia per Lukaku: il belga vale 120 milioni di euro (Di venerdì 23 luglio 2021) Ad occuparsi della situaizone attuale di Romelu Lukaku è stato in una delle recenti edizioni Tuttosport, noto quotidiano sportivo. Secondo i giornalisti della celebre testata il belga sarebbe considerato intoccabile dalla dirigenza. O quasi. Stessa situazione vale anche per Martinez, che attualmente non è sul mercato, “ma la situazione economica del club nerazzurro è nota L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ad occuparsi della situaizone attuale di Romeluè stato in una delle recenti edizioni Tuttosport, noto quotidiano sportivo. Secondo i giornalisti della celebre testata ilsarebbe considerato intoccabile dalla dirigenza. O quasi. Stessa situazioneanche per Martinez, che attualmente non è sul mercato, “ma la situazione economica del club nerazzurro è nota L'articolo

