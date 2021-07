Incubo chiusura dell’A10 ad agosto, spunta l’ipotesi per evitare la paralisi: tenere aperta una corsia per senso di marcia (Di venerdì 23 luglio 2021) Regione e Autostrade per l’Italia al lavoro per evitare la paralisi del traffico nel ponente genovese dal 6 al 23 agosto. Nuovo incontro lunedì prossimo Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 23 luglio 2021) Regione e Autostrade per l’Italia al lavoro perladel traffico nel ponente genovese dal 6 al 23. Nuovo incontro lunedì prossimo

Advertising

berenicegalatea : @SimonaPaganell3 @Nika2314077939 Siete fortunati: i miei antine e cassetti( chiusura facilitata) Eros dopo ore di… - yourblueyestell : Appena ordinate le repliche di quattro di quelle butterfly night incubo o come si chiamano oggi chiuso per chiusura disperazione e povertà - Fai_Nazionale : Continua l'estate da incubo della viabilità in #Liguria ????? Ad agosto prevista la chiusura contemporanea della… -