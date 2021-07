Incidente Zanardi, il gip archivia l'inchiesta: il camionista non ha colpe (Di venerdì 23 luglio 2021) Nessun responsabilità colposa può essere attribuita all'autista che il 19 giugno 2020 era alla guida del camion con cui si scontrò l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alex Zanardi mentre ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 luglio 2021) Nessun responsabilità colposa può essere attribuita all'autista che il 19 giugno 2020 era alla guida del camion con cui si scontrò l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico Alexmentre ...

