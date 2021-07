Incidente Zanardi, caso archiviato: per il gip il camionista non ha colpe (Di venerdì 23 luglio 2021) Il gip di Siena ha disposto l’archiviazione, che era stata richiesta ad aprile, delle indagini per l’Incidente nel quale è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi nel Senese, a Pienza il 19 giugno 2020. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione. Unico indagato nell’inchiesta di archiviazione, alla quale si era opposta la famiglia di Zanardi, era il conducente del camion contro cui andò a urtare l’ex campione di Formula 1. L’Incidente avvenne lungo la strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico, durante una delle tappe di Obiettivo 3: Zanardi, con la sua handbike, finì contro un camion che ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) Il gip di Siena ha disposto l’archiviazione, che era stata richiesta ad aprile, delle indagini per l’nel quale è rimasto gravemente ferito Alexnel Senese, a Pienza il 19 giugno 2020. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione. Unico indagato nell’inchiesta di archiviazione, alla quale si era opposta la famiglia di, era il conducente del camion contro cui andò a urtare l’ex campione di Formula 1. L’avvenne lungo la strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico, durante una delle tappe di Obiettivo 3:, con la sua handbike, finì contro un camion che ...

