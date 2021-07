Incidente stradale nel Varesotto: muore la mamma di Billy Costacurta (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella mattinata di venerdì 23 luglio in un Incidente stradale ha perso la vita la mamma di Billy Costacurta, ex calciatore. Ecco tutti i dettagli. Terribile lutto per Alessandro “Billy”… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella mattinata di venerdì 23 luglio in unha perso la vita ladi, ex calciatore. Ecco tutti i dettagli. Terribile lutto per Alessandro “”… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

stebellentani : “Immenso danno causato a tutti i giovanissimi dalla chiusura delle scuole per una malattia che dai 5-14 anni porta… - Alexfacchinetti : ???- Era contento di essersi fatto 2 vaccini, quel giorno si sentiva felice, si sentiva fuori pericolo, al sicuro.… - geppetto23 : Incidente stradale: morta la mamma di Billy Costacurta Condoglianze ????? - RenzoRavotti : @Lo_Zio_Frank @Mau_Romeo È morta la mamma di Costacurta, in un incidente stradale. ?? - Marilenapas : RT @fanpage: ULTIM'ORA Dramma in strada. Muore la madre di Billy Costacurta. -