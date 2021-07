Incidente per Giulia Stabile: la ballerina spiega cosa è successo (FOTO) (Di venerdì 23 luglio 2021) Incidente per Giulia Stabile Da quando è uscita vincitrice da Amici 20 la ballerina Giulia Stabile non si è fermata un attimo, anche se alcuni hater pensano che non faccia niente solo perché non posta sui social. In realtà fa tantissimo e, come ben sappiamo, ha anche un contratto con la Fascino. Infatti per la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 23 luglio 2021)perDa quando è uscita vincitrice da Amici 20 lanon si è fermata un attimo, anche se alcuni hater pensano che non faccia niente solo perché non posta sui social. In realtà fa tantissimo e, come ben sappiamo, ha anche un contratto con la Fascino. Infatti per la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

FranAltomare : Sparare ad un ragazzo marocchino in un bar a #Voghera: incidente, evento involontario, #legittimadifesa. Due perso… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - crocerossa : 'Il tragico incidente di #Capri ci ha portato via l'autista Emanuele Melillo, volontario del @CriMiles. A nome di t… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Il gip di #Siena ha disposto l'archiviazione delle indagini per l'incidente nel quale, il 19 giugno 2020, è rimasto gravemen… - valtellinatweet : Coda per incidente sulla statale 38 -