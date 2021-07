Incidente Capri, ipotesi accertamenti irripetibili sul posto: inchiesta su cause, malore autista o guasto (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – La Procura di Napoli sta valutando l’eventualità di predisporre gli accertamenti irripetibili sul minibus precipitato ieri a Capri direttamente sul luogo dell’Incidente: le operazioni di rimozione del mezzo, infatti, sembrano essere notevolmente difficoltose. L’Incidente probatorio in ogni caso dovrebbe avvenire nel più breve tempo possibile in modo da dissequestrare l’area. Tra le ipotesi in merito alle cause dell’accaduto, oltre al malore che potrebbe avere colpito il conducente, c’è anche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La Procura di Napoli sta valutando l’eventualità di predisporre glisul minibus precipitato ieri adirettamente sul luogo dell’: le operazioni di rimozione del mezzo, infatti, sembrano essere notevolmente difficoltose. L’probatorio in ogni caso dovrebbe avvenire nel più breve tempo possibile in modo da dissequestrare l’area. Tra lein merito alledell’accaduto, oltre alche potrebbe avere colpito il conducente, c’è anche ...

