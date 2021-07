Incidente a Torino Madonna di Campagna, auto contro bus: ferita la conducente della vettura, grande caos all'incrocio (Di venerdì 23 luglio 2021) Incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 luglio 2021, in corso Grosseto, nel nodo all'incrocio con corso Potenza. Una Lancia Ypsilon guidata da una donna, che viaggiava in direzione di ... Leggi su torinotoday (Di venerdì 23 luglio 2021)nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 luglio 2021, in corso Grosseto, nel nodo all'con corso Potenza. Una Lancia Ypsilon guidata da una donna, che viaggiava in direzione di ...

