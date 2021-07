Incidente a Capri, De Luca: “Autista colto da malore, ha cercato di accostare bus” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non possiamo non rivolgere un pensiero a Emanuele Melillo, giovane Autista morto ieri a Capri. E’ stato colto da malore, probabilmente un infarto, ha cercato di accostare il pullman per evitare danni, non ci è riuscito. Una tragedia che poteva essere molto più grande”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Il nostro cordoglio alla famiglia del giovane Emanuele, per il resto cercheremo di seguire la situazione dei feriti che sono stati portati in terraferma, alcuni bambini ricoverati al Santobono. Cercheremo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “Non possiamo non rivolgere un pensiero a Emanuele Melillo, giovanemorto ieri a. E’ statoda, probabilmente un infarto, hadiil pullman per evitare danni, non ci è riuscito. Una tragedia che poteva essere molto più grande”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. “Il nostro cordoglio alla famiglia del giovane Emanuele, per il resto cercheremo di seguire la situazione dei feriti che sono stati portati in terraferma, alcuni bambini ricoverati al Santobono. Cercheremo ...

