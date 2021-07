Incendio nella casa di Beyoncé e Jay-Z, si indaga per atto doloso (Di venerdì 23 luglio 2021) Alle 18:15 di giovedì 22 luglio i vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di un Incendio nella casa di Beyoncé e Jay-Z. La villa si trova a New Orleans e, fortunatamente, quando sono divampate le fiamme all’interno dell’abitazione non c’era nessuno, tanto meno la popstar e suo marito. Incendio nella casa di Beyoncé e Jay-Z La notizia è stata riportata dal New York Post che ha intervistato una fonte molto vicina alla coppia. Secondo il Post alle 18:15 le fiamme hanno costretto all’intervento di ben 22 vigili del fuoco che sono riusciti a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Alle 18:15 di giovedì 22 luglio i vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione di undie Jay-Z. La villa si trova a New Orleans e, fortunatamente, quando sono divampate le fiamme all’interno dell’abitazione non c’era nessuno, tanto meno la popstar e suo marito.die Jay-Z La notizia è stata riportata dal New York Post che ha intervistato una fonte molto vicina alla coppia. Secondo il Post alle 18:15 le fiamme hanno costretto all’intervento di ben 22 vigili del fuoco che sono riusciti a ...

