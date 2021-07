In Trentino-Alto Adige Svp e Lega si alzano gli stipendi: con l’adeguamento per i consiglieri 600 euro in più in busta paga (più gli arretrati) (Di venerdì 23 luglio 2021) Poco importa se i consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige guadagnano 9.800 euro al mese, cui va aggiunto un importo forfettario netto mensile per l’esercizio del mandato pari a 700 euro, oltre a 750 euro “a titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato” e 750 euro mensili per specifiche categorie di spese documentate. Inoltre, i pasti sono rimborsati fino a 90 euro giornalieri e pernottamenti fino a 220 euro giornalieri. Nonostante tutto questo, hanno deciso di aumentarsi lo stipendio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Poco importa se iregionali delguadagnano 9.800al mese, cui va aggiunto un importo forfettario netto mensile per l’esercizio del mandato pari a 700, oltre a 750“a titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato” e 750mensili per specifiche categorie di spese documentate. Inoltre, i pasti sono rimborsati fino a 90giornalieri e pernottamenti fino a 220giornalieri. Nonostante tutto questo, hanno deciso di aumentarsi loo, ...

