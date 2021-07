In Sound Mind, il nuovo horror psicologico sconvolgente ed in prima persona (Di venerdì 23 luglio 2021) Nasce dalle menti di We Create Stuff il nuovo gioco edito da Modus Games: si chiama In Sound Mind, è un horror psicologico in prima persona arguto e pieno di frenetici puzzle, boss fight uniche e musiche originali di The Living Tombstone. In Sound MindIl gioco, totalmente in prima persona (ma tutt’affatto simile ai giochi di questo genere del passato) è stato pensato e realizzato per Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S. In Sound ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Nasce dalle menti di We Create Stuff ilgioco edito da Modus Games: si chiama In, è uninarguto e pieno di frenetici puzzle, boss fight uniche e musiche originali di The Living Tombstone. InIl gioco, totalmente in(ma tutt’affatto simile ai giochi di questo genere del passato) è stato pensato e realizzato per Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S. In...

Advertising

elklough : Per me un post ha valore. Se ribatti col campionatore hai il sound, sento il sound è il top ma “sei ancora vivo”, s… - infoitscienza : In Sound Mind Provato: nella mente dello psicologo - infoitscienza : In Sound Mind Provato: l'orrore in un cono di luce - infoitscienza : In Sound Mind, il provato di una nuova cassetta di questo intrigante horror psicologico - infoitscienza : Anteprima In Sound Mind: un horror che sconvolge la mente -