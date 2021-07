In Lombardia l'85% dei nuovi casi non è vaccinato: 'Solo il 6% aveva avuto la doppia dose' (Di venerdì 23 luglio 2021) La variante Delta domina in Lombardia, ma il dato rilevante riguarda i vaccinati : l'85% dei nuovi positivi nella Regione infatti non risulta aver ricevuto nemmeno una delle due dosi di vaccino, il 9% ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 luglio 2021) La variante Delta domina in, ma il dato rilevante riguarda i vaccinati : l'85% deipositivi nella Regione infatti non risulta aver ricevuto nemmeno una delle due dosi di vaccino, il 9% ...

