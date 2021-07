In ‘Africa’ di Mannarino il richiamo ad una irrazionalità misteriosa e liberatoria (Di venerdì 23 luglio 2021) Le parole e la musica di Mannarino ancora una volta suonano energiche, visionarie e fuori dal coro. Esce oggi a sorpresa ‘Africa’, il nuovo brano di Mannarino e premessa dell’album V (Polydor/Universal Music Italia) in uscita il 17 settembre, disponibile in preordine e pre-save da questa notte (https://pld.lnk.to/V album). Scritto da Mannarino (prodotto da Mannarino, Joey Waronker e Iacopo Brail Sinigaglia) il brano ‘Africa’ è il richiamo ad una irrazionalità misteriosa e liberatoria rappresentata da una donna-africa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Le parole e la musica diancora una volta suonano energiche, visionarie e fuori dal coro. Esce oggi a sorpresa, il nuovo brano die premessa dell’album V (Polydor/Universal Music Italia) in uscita il 17 settembre, disponibile in preordine e pre-save da questa notte (https://pld.lnk.to/V album). Scritto da(prodotto da, Joey Waronker e Iacopo Brail Sinigaglia) il branoè ilad unarappresentata da una donna-africa, ...

