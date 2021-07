Immissioni in ruolo docenti 2021 da GPS: come verrà attribuita la scuola. Nomine su Istanze online (Di venerdì 23 luglio 2021) Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia posto comune e di sostegno e negli elenchi aggiuntivi alla medesima (prima fascia) avranno la possibilità di essere assunti, prima a tempo determinato e poi indeterminato, con eventuale decorrenza giuridica 1° settembre 2021. Requisiti e ordine di assunzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia posto comune e di sostegno e negli elenchi aggiuntivi alla medesima (prima fascia) avranno la possibilità di essere assunti, prima a tempo determinato e poi indeterminato, con eventuale decorrenza giuridica 1° settembre. Requisiti e ordine di assunzione. L'articolo .

