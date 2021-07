Ilary Blasi svela: “Ecco perché non ho lavorato in tv per due anni” (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilary Blasi per due anni si è allontanata dalla televisione, la conduttrice svela il motivo Per due anni Ilary Blasi è rimasta lontana dal piccolo schermo, prima di condurre l’ultima edizione dell’Isola dei famosi non approdava in televisione dal 2019, si era infatti presa una pausa dopo la conduzione di Eurogames. Come mai la conduttrice si è assentata per così tanto tempo dalla televisione? È stata proprio lei a rivelare il motivo della sua scelta in un’intervista rilasciata al settimanale F. La Blasi ha raccontato di aver preso questa decisione ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 23 luglio 2021)per duesi è allontanata dalla televisione, la conduttriceil motivo Per dueè rimasta lontana dal piccolo schermo, prima di condurre l’ultima edizione dell’Isola dei famosi non approdava in televisione dal 2019, si era infatti presa una pausa dopo la conduzione di Eurogames. Come mai la conduttrice si è assentata per così tanto tempo dalla televisione? È stata proprio lei a rivelare il motivo della sua scelta in un’intervista rilasciata al settimanale F. Laha raccontato di aver preso questa decisione ...

Advertising

Gegiass : Attendendo la consegna del corriere con la stessa calma di Ilary Blasi quando ha asfaltato Corona - MondoTV241 : Ilary Blasi parla della sua assenza dalla Tv per 2 anni: 'Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute'… - QuotidianPost : Ilary Blasi lontana dalla tv per due anni: i motivi - infoitcultura : Ilary Blasi, niente tv per due anni: svelato il motivo della sua assenza - infoitcultura : Ilary Blasi e Daniela, due gocce d’acqua e un amore immenso: ecco di chi si tratta -