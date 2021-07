Ilary Blasi spiega perché per due anni non ha lavorato in tv (e c’entra Francesco Totti) (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilary Blasi è tornata in tv qualche mese fa dopo un lungo periodo di pausa. La conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, infatti, aveva abbandonato il piccolo schermo per due anni prima di mettersi al timone del reality show che ha visto trionfare Awed. A rivelare i motivi di questa pausa dalla tv è stata proprio Ilary che al settimanale F ha detto di aver dovuto affrontare un periodo molto delicato quando suo marito Francesco Totti ha smesso di giocare a calcio: Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 luglio 2021)è tornata in tv qualche mese fa dopo un lungo periodo di pausa. La conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, infatti, aveva abbandonato il piccolo schermo per dueprima di mettersi al timone del reality show che ha visto trionfare Awed. A rivelare i motivi di questa pausa dalla tv è stata proprioche al settimanale F ha detto di aver dovuto affrontare un periodo molto delicato quando suo maritoha smesso di giocare a calcio: Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente suhanno pesato ...

