Ilary Blasi si lancia con il “volo dell’angelo”: “Totti? Si è cag*to sotto”. Poi la rivelazione: “Ecco perché sono sparita dalla tv” (Di venerdì 23 luglio 2021) In vacanza a Sabaudia con la famiglia, Ilary Blasi si è concessa un momento di svago e divertimento insieme ad un’amica, lanciandosi con il “volo dell’angelo”. “Siamo pronti”, ha esordito su Instagram. Poi ha aggiunto: “Mi state tutti chiedendo ‘dov’è il Capitano?’ Il Capitano si è cag*to sotto, eh ve lo devo dire così.. come va detto”. Poi ha pubblicato una foto di Totti al mare mentre prende il sole, aggiungendo anche delle emoticon ‘simpatiche’ ma molto esplicite. In seguito ha rassicurato i propri follower (1.8 milioni): “Arrivate sane e salve”. E solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) In vacanza a Sabaudia con la famiglia,si è concessa un momento di svago e divertimento insieme ad un’amica,ndosi con il “”. “Siamo pronti”, ha esordito su Instagram. Poi ha aggiunto: “Mi state tutti chiedendo ‘dov’è il Capitano?’ Il Capitano si è, eh ve lo devo dire così.. come va detto”. Poi ha pubblicato una foto dial mare mentre prende il sole, aggiungendo anche delle emoticon ‘simpatiche’ ma molto esplicite. In seguito ha rassicurato i propri follower (1.8 milioni): “Arrivate sane e salve”. E solo ...

Advertising

IsaeChia : Ilary Blasi spiega perché per due anni non ha lavorato in tv (e c’entra Francesco Totti). La conduttrice dell’ulti… - PasqualeMarro : #IlaryBlasi decide di raccontare la dura verità sempre taciuta - BITCHYFit : Ilary Blasi, ecco perché non ha lavorato in tv per 2 anni - zazoomblog : Ilary Blasi a cuore aperto: i veri motivi per cui è rimasta lontana dalla tv per due anni - #Ilary #Blasi #cuore… - PsicopaticoF : La bellissima Ilary Blasi ?? -