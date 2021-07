Ilary Blasi, pausa dalla televisione: “Momento delicato in famiglia” (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilary Blasi, pausa dal mondo della televisione: “Momento delicato in famiglia”. C’entra Francesco Totti: cosa è successo in quel Momento. Ilary Blasi e Francesco Totti (Foto: Instagram)Tra le regine della nostra televisione ce n’è una “specializzata” in reality. Parliamo chiaramente di Ilary Blasi. Quest’anno l’abbiamo vista alla guida dell’Isola dei Famosi, in passato ha inaugurato le prime edizioni del GF Vip. Il suo è stato un grande ritorno sul piccolo schermo dopo due ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 23 luglio 2021)dal mondo della: “in”. C’entra Francesco Totti: cosa è successo in quele Francesco Totti (Foto: Instagram)Tra le regine della nostrace n’è una “specializzata” in reality. Parliamo chiaramente di. Quest’anno l’abbiamo vista alla guida dell’Isola dei Famosi, in passato ha inaugurato le prime edizioni del GF Vip. Il suo è stato un grande ritorno sul piccolo schermo dopo due ...

