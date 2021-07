Ilary Blasi, niente tv per due anni: svelato il motivo della sua assenza (Di venerdì 23 luglio 2021) Prima dell’Isola dei famosi Ilary Blasi non ha lavorato in televisione per due anni, la conduttrice svela perché ha preso una pausa così lunga Ilary Blasi nei mesi scorsi ha condotto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 luglio 2021) Prima dell’Isola dei famosinon ha lavorato in televisione per due, la conduttrice svela perché ha preso una pausa così lunganei mesi scorsi ha condotto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Ilary Blasi vuota il sacco: “Perché non ho lavorato in tv per due anni” - #Ilary #Blasi #vuota #sacco: #“Perché - zazoomblog : Ilary Blasi ecco perché non ha lavorato in tv per 2 anni - #Ilary #Blasi #perché #lavorato - EmanueleNovizio : Non per fare il moralista, ma il titolo di TGcom su Ilary Blasi e Francesco Totti non mi sembra molto elegante. De… - StraNotizie : Ilary Blasi, ecco perché non ha lavorato in tv per 2 anni - infoitcultura : Ilary Blasi scatenata in spiaggia. Il post che fa arrabbiare Totti – FOTO -