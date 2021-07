Ilary Blasi lasciò la tv per Totti e spiega il motivo (Di venerdì 23 luglio 2021) Per due anni Ilary Blasi lasciò la tv, lasciò il GF Vip, lo fece per Francesco Totti ma lo rivela solo adesso. E’ ciò che hanno insegnato a lei e Francesco i loro genitori, che nei momenti di difficoltà la famiglia si unisce, la coppia si unisce. Era il periodo in cui Totti aveva lasciato il calcio, un momento particolare per lui e Ilary Blasi capì che era il momento di stargli accanto, di mettere da parte per un po’ la sua carriera, il suo lavoro. Certo non tutti possono permettersi di fare una scelta del genere ma Ilary ha anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 luglio 2021) Per due annila tv,il GF Vip, lo fece per Francescoma lo rivela solo adesso. E’ ciò che hanno insegnato a lei e Francesco i loro genitori, che nei momenti di difficoltà la famiglia si unisce, la coppia si unisce. Era il periodo in cuiaveva lasciato il calcio, un momento particolare per lui ecapì che era il momento di stargli accanto, di mettere da parte per un po’ la sua carriera, il suo lavoro. Certo non tutti possono permettersi di fare una scelta del genere maha anche ...

Advertising

vesuvianonews : Ilary Blasi qualche mese fa è tornata in televisione come conduttrice, alla guida dell’Isola dei Famosi. Mancava da… - infoitcultura : Ilary Blasi, il bikini si sposta e lascia tutto scoperto: l’incidente bollente ripreso dai paparazzi - infoitcultura : Ilary Blasi rivela perché ha lasciato il Gf VIP: Francesco Totti stava male - infoitcultura : Ilary Blasi vuota il sacco: 'Perché non ho lavorato in tv per due anni' - infoitcultura : Ilary Blasi, l’amore per Totti che l’ha portata a prendersi una pausa dalla tv -