Ilary Blasi, il retroscena: perché è sparita dalla tv per 3 anni. La crisi di Totti e la frase: "Sai che c'è, me ne vado" (Di venerdì 23 luglio 2021) C'è stato i lmomento di crisi personale di Francesco Totti dietro la "scomparsa" dalla tv di Ilary Blasi. A raccontarlo la stessa conduttrice del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei famosi, uno dei volti di punta di Mediaset, in una lunga e intensa intervista al settimanale F. Il momento difficile del marito è legato al doloroso addio alla Roma e al calcio giocato, che non poteva non avere ripercussioni anche sul clima familiare. "Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri", ha spiegato Ilary. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) C'è stato i lmomento dipersonale di Francescodietro la "scomparsa"tv di. A raccontarlo la stessa conduttrice del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei famosi, uno dei volti di punta di Mediaset, in una lunga e intensa intervista al settimanale F. Il momento difficile del marito è legato al doloroso addio alla Roma e al calcio giocato, che non poteva non avere ripercussioni anche sul clima familiare. "Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri", ha spiegato. ...

