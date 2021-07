Ilary Blasi, confessione inaspettata: “Lontana dal lavoro per 2 anni, vi spiego il perché” (Di venerdì 23 luglio 2021) Torna a parlare Ilary Blasi che vuota il sacco sulla sua carriera, spiegando perchè per un periodo si è alLontanata dal mondo della tv. Ilary Blasi è tornata in televisione con l’esperienza da conduttrice all’Isola dei Famosi. La showgirl italiana, però, per un periodo si è alLontanata dai riflettori complice anche il ritiro del marito, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Torna a parlareche vuota il sacco sulla sua carriera, spiegando perchè per un periodo si è alta dal mondo della tv.è tornata in televisione con l’esperienza da conduttrice all’Isola dei Famosi. La showgirl italiana, però, per un periodo si è alta dai riflettori complice anche il ritiro del marito, L'articolo proviene da Inews.it.

