Il virologo Silvestri | il calo della letalità è impressionante

(Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Con i dati che arrivano soprattutto dalla Gran Bretagna che parlano di un "" di questa nuova ondata di Covid rispetto alle precedenti, grazie all'effetto dei vaccini, è il "momento decisivo" nella lotta al Covid. Lo sostiene Guidoall'Università di Atlanta, in un lungo post su Facebook. "Oggi, per la prima volta da metà maggio - scrive- la media mobile a 7-giorni (7-Dma) dei nuovi casi di Covid è innel Regno Unito. Si tratta di un segnale certamente incoraggiante, anche se ...

E' l'analisi su Facebook delGuido, docente negli Usa alla Emory University Atlanta, fondatore della pagina social 'Pillole di ottimismo', sui dati che arrivano dal Regno Unito, ...Indica i dati attuali del Regno Unito, invece, ilGuido, docente alla Emory University di Atlanta, negli Usa, per mostrare la risposta dei vaccini: "Nel Regno Unito hanno ridotto ...Lo sostiene Guido Silvestri, virologo all'Università di Atlanta, in un lungo post su Facebook. "Oggi, per la prima volta da metà maggio - scrive Silvestri - la media mobile a 7-giorni (7-Dma) dei ...Il docente negli Usa alla Emory University Atlanta, fondatore della pagina social 'Pillole di ottimismo', sui dati che arrivano dal Regno Unito, Usa e Italia.