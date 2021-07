Il Torino saluta Meité | centrocampista va al Benfica

(Di venerdì 23 luglio 2021) Soualihoè un nuovo giocatore del: il club lusitano ha ufficializzato l'acquisto deldel, che ha disputato la seconda parte dell'ultima stagione in prestito al ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino saluta

Soualiho Meité è un nuovo giocatore del Benfica: il club lusitano ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista del Torino, che ha disputato la seconda parte dell'ultima stagione in prestito al Milan. Il classe 1996 si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2026. Nelle casse della società ...