Il ringraziamento via social del Bologna per Poli. Il video

Andra Poli e il Bologna si separano. Come vi avevamo anticipato e poi confermato, l'ormai ex rossoblu è volato in Turchia, dove vestirà la maglia dell'Antalyaspor. Il centrocampista, arrivato nel capoluogo emiliano nel 2017 dal Milan, ha disputato in totale con il Bologna, 114 gare, realizzando 10 gol e 2 assist. Questo il video di ringraziamento del club bolognese:

Grazie Andrea #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/9SIKn2Dtkl

— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 23, 2021

Foto: Twitter Bologna

