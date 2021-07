Il ringraziamento del presidente della Repubblica nel bel messaggio ai cittadini Sergio Mattarella ha compiuto ottanta anni. Ezio Greggio sintetizza il pensiero di molti: bene, bravo, bis (Di venerdì 23 luglio 2021) Tantissimi messaggi di auguri al presidente della Repubblica. Quello che probabilmente rappresenta meglio la sintesi del pensiero di molti cittadini è di Ezio Gteggio: bene, bravo, bis. Perché un secondo mandato dell’attuale capo dello Stato è davvero l’auspicio di tanti, tanti cittadini italiani. messaggio diffuso dalla presidenza della Repubblica: Sono molto grato alle concittadine e ai concittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi – con ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 luglio 2021) Tantissimi messaggi di auguri al. Quello che probabilmente rappresenta meglio la sintesi deldiè diGteggio:, bis. Perché un secondo mandato dell’attuale capo dello Stato è davvero l’auspicio di tanti, tantiitaliani.diffuso dalla presidenza: Sono molto grato alle concittadine e ai conche oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi – con ...

Advertising

carlosibilia : Soccorse dal team italiano dei Vigili del Fuoco e portate in salvo decine di persone rimaste bloccate nelle proprie… - flowyrus : ilà dici che pensi faccia queerbaiting e poi te ne esci che non vedi del marcio in quello che fa louis eddaii?? — ma… - NoiNotizie : Il ringraziamento del presidente della Repubblica #Mattarella nel bel messaggio ai cittadini - Pinco_Pallinaxx : @Agostino35 Nessun ringraziamento, ha preso e se lo è rimesso velocemente in tasca, io sono andata da questo ragazz… - DIANADANELUZ : Un successo anche la terza edizione della Discesa del Danubio a remi. Il ringraziamento degli atleti alla… -