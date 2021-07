Il regresso dell’amore filiale

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Bisognerà prima o poi riconoscere che Maria Grazia Calandrone con Splendi come vita (Ponte alle Grazie, 2021, pp. 224, € 15,50), ripudiata dalla cinquina dello Strega 2021 anche se tra i libri più letti e votati dallo Strega Giovani, tocca e commuove i suoi lettori per la storia della sua adozione, della sua vita e per l’abito linguistico della sua scrittura. E ammettere che al di là dei generi (romanzo e biografia) e dei contenuti attraversati da tale intensissima esperienza estetica, questo romanzo di formazione ci rapisce con una perspicuità che è sempre elegante, con un lessico scavato e pensato all’ossessione eppure lieve, con un periodare ambizioso eppure prodigiosamente ...