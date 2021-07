Il racconto di Alessandro Greco, figlio artistico di Raffaella Carrà: “La chiamavo la mia mammina” (Di venerdì 23 luglio 2021) Alessandro Greco ha avuto la fortuna di collaborare in tv e di coltivare un rapporto di amicizia con Raffaella Carrà per molti anni. A distanza di poco più di 3 settimane della scomparsa della regina della televisione, il conduttore ha deciso di raccontare diversi aneddoti e consigli ricevuti da quella che chiamava la sua ‘mammina’. Una carriera televisiva nata grazie a Raffaella Carrà In una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, Alessandro Greco ha raccontato alcune delle lezioni professionali e di vita che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 luglio 2021)ha avuto la fortuna di collaborare in tv e di coltivare un rapporto di amicizia conper molti anni. A distanza di poco più di 3 settimane della scomparsa della regina della televisione, il conduttore ha deciso di raccontare diversi aneddoti e consigli ricevuti da quella che chiamava la sua ‘’. Una carriera televisiva nata grazie aIn una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni,ha raccontato alcune delle lezioni professionali e di vita che ...

Advertising

JacopoLandi : RT @museocoverciano: Il racconto di Alessandro #Costacurta in occasione della consegna della maglia, indossata al Mondiale del 1994, al pre… - miabenedetta : RT @CDurastanti: Alessandro Borghi mi ha chiesto di raccontare un incontro che mi ha cambiato la vita, e io ho scelto lei. [Poi siamo pure… - Alessandro_Ill : RT @SRubinato: Misure anti-delocalizzazione: ministro Orlando in campo, ma anche Invitalia e Sventure Capital per una distruzione creatrice… - CanesiCarlo : ?? moglie ? Ma non è diversamente eterosessuale? ?? 'Ho temuto di perdere mia moglie. Vi racconto tutto...'… - FondSodalitas : RT @We4Youth_it: Da Alessandro Barbero a Vincenzo Venuto, il #podcast è ormai diventato un ottimo strumento di #divulgazione e racconto, pe… -