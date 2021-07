“Il Presidente – La nuova Italia di Draghi”, il nuovo libro di Monica Setta (Di venerdì 23 luglio 2021) Monica Setta – foto di Federico GubertiROMA – E’ uscito da pochi giorni, ma è già in vetta tra le preferenze delle letture di saggistica, (edito da Piemme). La giornalista, dopo il successo di “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie” (Rai Libri), torna a occuparsi di saggistica e politica, raccontando quello che è sicuramente il personaggio politico più in vista del momento. Competenza, sobrietà, pragmatismo. Eleganza. Dal Tesoro alla BCE passando per BankItalia, la lunga carriera di Mario Draghi è costellata di successi e grandi prese di posizione. Accettare la carica di Presidente del ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021)– foto di Federico GubertiROMA – E’ uscito da pochi giorni, ma è già in vetta tra le preferenze delle letture di saggistica, (edito da Piemme). La giornalista, dopo il successo di “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie” (Rai Libri), torna a occuparsi di saggistica e politica, raccontando quello che è sicuramente il personaggio politico più in vista del momento. Competenza, sobrietà, pragmatismo. Eleganza. Dal Tesoro alla BCE passando per Bank, la lunga carriera di Marioè costellata di successi e grandi prese di posizione. Accettare la carica didel ...

