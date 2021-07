Il porto di Liverpool non è più patrimonio mondiale dell’Unesco. Il giudizio lapidario: “Irreversibile perdita di autenticità” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Irreversibili” i segni che anni di interventi urbanistici e architettonici hanno lasciato sul porto di Liverpool, fino a seppellire sotto strati di sviluppo – o presunto tale – quei dock vittoriani fondamentali per la crescita nel XIX secolo dell’Impero Britannico, che nel 2004 avevano fatto guadagnare alla città inglese, e al suo porto nello specifico, il rango di patrimonio dell’umanità con il sigillo dell’Unesco. Come Stonehenge, ma anche il Taj Mahal e le piramidi in Egitto. Diciassette anni più tardi, l’agenzia dell’Onu fa un passo indietro, anzi, ribalta del tutto il suo giudizio e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “Irreversibili” i segni che anni di interventi urbanistici e architettonici hanno lasciato suldi, fino a seppellire sotto strati di sviluppo – o presunto tale – quei dock vittoriani fondamentali per la crescita nel XIX secolo dell’Impero Britannico, che nel 2004 avevano fatto guadagnare alla città inglese, e al suonello specifico, il rango didell’umanità con il sigillo. Come Stonehenge, ma anche il Taj Mahal e le piramidi in Egitto. Diciassette anni più tardi, l’agenzia dell’Onu fa un passo indietro, anzi, ribalta del tutto il suoe ...

