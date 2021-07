Il nuovo vetro Gorilla Glass fa entrare più luce nelle fotocamere

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Foto: Corning)Il leader mondiale nella produzione di vetri protettivi per dispositivi elettronici, Corning, ha presentato una nuova generazione dei suoi premiatipensati appositamente per le lenti delledegli smartphone. I nuovi modelli con compositi chiamati Dx e Dx+ sono ambivalenti: da un lato fanno da scudo a graffi e urti e dall’altro permettono di farmolta piùverso il sensore. Il termine stesso “fotografia” significa in greco “scrittura con la” quindi non è un mistero che l’illuminazione naturale sia il valore più intrinseco di ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Resti di giochi pirotecnici e bottiglie di vetro sulla Litoranea) è stato pubblicato su: Tempo… - vitaparanoi4 : ho cambiato doppio vetro al telefono e ora sembra nuovo - 91M1SSY0U : @blavkburry se metti la modalità risparmio energetico ti dura una giornata intera e poi sta cosa che si rompe è una… - Pit_the_Dog : @Poison_Kiss_QN (Io delusa perché mio fratello aveva il samsungO e funziona ancora benissimo tutt'oggi..vebbe????)...… - Poison_Kiss_QN : @Pit_the_Dog Diciamo che ha fatto la vita sua,pure il mio Xiaomi 3 anni ha fatto di vita e se non fosse stato per i… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo vetro

Wired.it

In un interessante evento streaming Poco India ha presentato ilgaming phone accessibile Poco F3 GT, proposto (dal 2 Agosto) con particolare attenzione a ...Gorilla Glass 5 davanti e dietro,...... surriscaldando in pipe dio in pipe ricavate da bottiglie di plastica o da lattine, dei ... la mafia ha saputo adattarsi benissimo alcontesto pandemico, utilizzando per il trasporto di ...Il nuovo sistema partirà il 20 settembre e riguarderà tutte le tipologie di rifiuti. L'incontro sarà alle ore 19 ...Il nuovo vetro protettivo Gorilla Glass con Dx / Dx+ da un lato protegge le fotocamere da graffi e urti e dall'altro aumenta in modo considerevole la quantità di luce in ingresso ...