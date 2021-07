Il Napoli pensa a due cessioni per provare il colpo sul mercato: di chi si tratta (Di venerdì 23 luglio 2021) Il nome più chiacchierato del calciomercato estivo del Napoli è sicuramente quello di Emerson Palmieri: Luciano Spalletti l'ha già allenato alla Roma e vuole strapparlo dalle grinfie blues per accoglierlo all'ombra del Vesuvio. Data la partenza di Elseid Hysaj e la poca continuità fisica garantita da Faouzi Ghoulam, il Napoli prova a tutelarsi nel chiudere un colpo sull'out mancino per non lasciare, ancora, soltanto a Mario Rui questo pesante incarico per tutta la stagione. Col Chelsea si discute a riguardo di cifre e formule, mentre, guardando in casa propria, i partenopei cercano una soluzione per monetizzare e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Il nome più chiacchierato del calcioestivo delè sicuramente quello di Emerson Palmieri: Luciano Spalletti l'ha già allenato alla Roma e vuole strapparlo dalle grinfie blues per accoglierlo all'ombra del Vesuvio. Data la partenza di Elseid Hysaj e la poca continuità fisica garantita da Faouzi Ghoulam, ilprova a tutelarsi nel chiudere unsull'out mancino per non lasciare, ancora, soltanto a Mario Rui questo pesante incarico per tutta la stagione. Col Chelsea si discute a riguardo di cifre e formule, mentre, guardando in casa propria, i partenopei cercano una soluzione per monetizzare e ...

