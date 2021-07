Il Napoli ha messo gli occhi sul trequartista classe 2002! (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo quanto riportato dai media olandesi, pare che il Napoli abbia messo gli occhi su Mohamed Ihattaren del PSV. Il trequartista classe 2002 è nel mirino di moltissimi club europei e potrebbe rivelarsi un grande colpo in proiezione futura. Il 19enne olandese lo scorso anno ha messo a segno tre reti e fornito due assist in campionato. Su di lui c'è anche un forte interesse del Wolfsburg ma considerando che il Napoli già in passato ha chiuso affari con il PSV (Mertens su tutti), non è da escludere un possibile affondo degli azzurri per assicurarsi Ihattaren in futuro. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo quanto riportato dai media olandesi, pare che ilabbiaglisu Mohamed Ihattaren del PSV. Il2002 è nel mirino di moltissimi club europei e potrebbe rivelarsi un grande colpo in proiezione futura. Il 19enne olandese lo scorso anno haa segno tre reti e fornito due assist in campionato. Su di lui c'è anche un forte interesse del Wolfsburg ma considerando che ilgià in passato ha chiuso affari con il PSV (Mertens su tutti), non è da escludere un possibile affondo degli azzurri per assicurarsi Ihattaren in futuro. ...

