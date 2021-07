Il Napoli fa sul serio per il terzino del Getafe: le ultime (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo l'esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, il nuovo obiettivo del Napoli si chiama Mathias Olivera, terzino sinistro uruguagliano in forza al Getafe. Il Napoli, dunque, cerca un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione dopo l'addio di Hysaj. Con Emerson Palmieri che non decolla come trattativa, il club partenopeo ha già pronte altre soluzioni. Tanto dipenderà anche dal futuro di Mario Rui. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo l'esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, il nuovo obiettivo delsi chiama Mathias Olivera,sinistro uruguagliano in forza al. Il, dunque, cerca un nuovosinistro per la prossima stagione dopo l'addio di Hysaj. Con Emerson Palmieri che non decolla come trattativa, il club partenopeo ha già pronte altre soluzioni. Tanto dipenderà anche dal futuro di Mario Rui.

Advertising

sole24ore : ?? Al #G20 di #Napoli i ministri strappano un’intesa sul pacchetto ambientale. Ora si tratta di convincere i «riotto… - CastelliIrpinia : L’ASSOCIAZIONE ZENIT 2000 PRESENTA OMAGGIO AD ASTOR #PIAZZOLLA Evento celebrativo per i 100 anni dalla nascita del… - Ariadnasleft : @rumba_magica @perchetendenza @Karm3nB 'A Napoli si conoscono tutti'. Essendo solo un milione e mezzo di abitanti,… - ViolaManfredi : RT @Angi_tech: ??G20: il patto di Napoli sul clima 'Presi impegni vincolanti'. «Il #G20 riconosce per la prima volta l’interconnessione tr… - iCarryIT : RT @Angi_tech: ??G20: il patto di Napoli sul clima 'Presi impegni vincolanti'. «Il #G20 riconosce per la prima volta l’interconnessione tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sul I diritti violati degli esclusi dall'anagrafe, la denuncia di ActionAid ... nel quartiere del Quarticciolo, e a Napoli nei quartieri di Soccavo e Pianura. Il 22 luglio,con un ... ActionAid ha lanciato la campagna #DirittiInGiacenza,per sensbilizzare sul fatto che nel nostro ...

Napoli, tutto su Emerson: la fascia sinistra cerca un padrone ... anzi la priorità della lista di mercato del Napoli. Lista sospesa, diciamo così, considerando che ... non è certo un profilo di facile collocazione sul mercato. Per le problematiche degli ultimi anni e ...

Napoli, c'è la data del rientro di Ghoulam Corriere dello Sport Al G20 clima ed energia di Napoli un primo accordo sulla finanza sostenibile Biodiversità, uso efficiente delle risorse e finanza sostenibile. Sono le tre macro aree tematiche lungo le quali si sviluppa il primo documento approvato ieri, 22 luglio, dai ministri riuniti nel G20 ...

Centri convenzionati, budget e tetti di spesa esauriti: proteste per gli esami a pagamento Dalla Federlab all’Aspat passando per il Tribunale per i diritti del malato,un unico coro di dissenso verso la situazione in Campania. «Negati i livelli di assistenza alle persone» ...

... nel quartiere del Quarticciolo, e anei quartieri di Soccavo e Pianura. Il 22 luglio,con un ... ActionAid ha lanciato la campagna #DirittiInGiacenza,per sensbilizzarefatto che nel nostro ...... anzi la priorità della lista di mercato del. Lista sospesa, diciamo così, considerando che ... non è certo un profilo di facile collocazionemercato. Per le problematiche degli ultimi anni e ...Biodiversità, uso efficiente delle risorse e finanza sostenibile. Sono le tre macro aree tematiche lungo le quali si sviluppa il primo documento approvato ieri, 22 luglio, dai ministri riuniti nel G20 ...Dalla Federlab all’Aspat passando per il Tribunale per i diritti del malato,un unico coro di dissenso verso la situazione in Campania. «Negati i livelli di assistenza alle persone» ...