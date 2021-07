Il judoka algerino che rinuncia alle Olimpiadi per non gareggiare con un israeliano (Di venerdì 23 luglio 2021) Fethi Nourine, judoka algerino, ha deciso di ritirarsi dalle Olimpiadi dopo il sorteggio che gli avrebbe fatto incontrare l’atleta israeliano Tohar Butbut. “Contro un israeliano non gareggio” ha spiegato lo judoka. La stessa versione di Fethi Nourine è stata ripetuta anche dal suo tecnico Amar Ben Yekhlef motivando così la rinuncia ufficiale alle gare di judo nella categoria dei 73 kg: “Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio. Il nostro judoka Fethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversario ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Fethi Nourine,, ha deciso di ritirarsi ddopo il sorteggio che gli avrebbe fatto incontrare l’atletaTohar Butbut. “Contro unnon gareggio” ha spiegato lo. La stessa versione di Fethi Nourine è stata ripetuta anche dal suo tecnico Amar Ben Yekhlef motivando così laufficialegare di judo nella categoria dei 73 kg: “Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio. Il nostroFethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversario ...

Advertising

HuffPostItalia : Judoka algerino si ritira: 'Non affronto un israeliano' - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - ilpost : Un judoka algerino si è ritirato dalle Olimpiadi per non rischiare di affrontare un atleta israeliano - Sinaloa_Cowboys : RT @Curini: 'Judoka algerino si ritira: non vuole affrontare un israeliano. Il suo tecnico: «Abbiamo fatto la cosa giusta' immagino che nes… - FalvoGianluca : RT @Curini: 'Judoka algerino si ritira: non vuole affrontare un israeliano. Il suo tecnico: «Abbiamo fatto la cosa giusta' immagino che nes… -