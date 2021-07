Il Gus persegue l’integrazione attraverso l’artigianato ecosostenibile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il Gus, Gruppo Umana solidarietà, è fortemente convinto chepassiil lavoro. I migranti divengono, così, artigiani. Come per magia le culture si fondono, gli intrecci tra le stoffe raccontano di mondi e profumi lontani contaminati dall’antica sapienza marchigiana, sarda e pugliese. Si riscopre, soprattutto, il lavoro come la più preziosa forma di riscatto sociale. Atelier Indipendenza, il progetto del Gus Sandali e zaini realizzati con materiali di scarto, nelle Marche. Porta-telefonini e stuoie in tessuto biodegradabile ottenuto dai sacchetti per la raccolta differenziata, in Puglia. Borse in lana d’orbace senza utilizzo ...