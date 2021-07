Il Green pass paragonato al nazismo. I vigili di Roma lo boicottano: 'Nessuno sarà multato' (Di venerdì 23 luglio 2021) Il decreto anti Covid del governo di ieri - spiegato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi - ha introdotto l'obbligo di Green pass per diversi luoghi, tra cui i ristoranti al chiuso: una ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il decreto anti Covid del governo di ieri - spiegato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi - ha introdotto l'obbligo diper diversi luoghi, tra cui i ristoranti al chiuso: una ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Il Green pass paragonato al nazismo. I vigili di Roma lo boicottano: 'Nessuno sarà multato' Il decreto anti Covid del governo di ieri - spiegato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi - ha introdotto l'obbligo di Green pass per diversi luoghi, tra cui i ristoranti al chiuso: una novità che non è piaciuta a no vax e scettici del vaccino, ma nemmeno ad una parte dei vigili urbani di Roma, che in alcuni gruppi ...

Green pass: tutti i luoghi per cui sarà necessaria la certificazione. Come funziona dal 6 agosto Nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo decreto con le regole per contrastare la pandemia da Covid - 19 . Il premier Mario Draghi ha spiegato ieri la strategia per il green pass , la più attesa degli ultimi giorni e anche la più discussa non solo a livello politico. Le nuove regole entreranno in vigore dal 6 agosto e la certificazione verde sarà necessaria per ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Porta Green Pass: stampa il certificato, è meglio Stampa e conserva la versione su carta del Green Pass, non si sa mai: tienila sempre con te grazie a uno di questi porta documenti. Stampa e conserva la versione su carta del Green Pass, non si sa mai ...

Covid, Giani: ''Green pass inevitabile, è uno stimolo alla vaccinazione'' Il presidente della Regione Toscana ieri alla festa dell'Unità di Poggibonsi: ''Giusto tenere conto del fattore ospedalizzazioni per il cambio di colore delle regioni ...

