Il green pass è “un’imposizione nazista”. I vigili di Roma si ribellano, Raggi: non ci rappresentano (Di venerdì 23 luglio 2021) La ribellione al green pass corre anche sulle chat private di alcuni vigili urbani di Roma. Ne dà notizia Il Messaggero. I vigili ribelli si sono scambiati messaggi dove appare una bandiera verde con la svastica e la scritta: «green pass obbligatorio, lotta perché non accada». I vigili Romani non faranno le multe per il green pass? “Viene subito da chiedersi – scrive il quotidiano Romano – con quale lena i caschi bianchi che arrivano ad un accostamento così delirante – le regole per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) La ribellione alcorre anche sulle chat private di alcuniurbani di. Ne dà notizia Il Messaggero. Iribelli si sono scambiati messaggi dove appare una bandiera verde con la svastica e la scritta: «obbligatorio, lotta perché non accada». Ini non faranno le multe per il? “Viene subito da chiedersi – scrive il quotidianono – con quale lena i caschi bianchi che arrivano ad un accostamento così delirante – le regole per ...

