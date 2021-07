Il green pass diventa obbligatorio ed è subito corsa ai vaccini. In Campania 10mila adesioni in un giorno (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo l’annuncio del green pass obbligatorio fatto ieri dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in tutta Italia oggi si è registrato un boom di prenotazioni per i vaccini. Il Corriere della Sera, nella sua edizione digitale, riporta i dati delle prenotazioni nelle varie Regioni del Paese. In Lombardia solo ieri 48.646 prenotazioni, mentre, nella prima metà di luglio, non si erano mai superate le 15mila domande al giorno. Raddoppiano le richieste in Piemonte: da 10mila a 20mila in poche ore. In Veneto si passa da 7mila a 20mila prenotazioni. L’aumento è generalizzato e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo l’annuncio delfatto ieri dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in tutta Italia oggi si è registrato un boom di prenotazioni per i. Il Corriere della Sera, nella sua edizione digitale, riporta i dati delle prenotazioni nelle varie Regioni del Paese. In Lombardia solo ieri 48.646 prenotazioni, mentre, nella prima metà di luglio, non si erano mai superate le 15mila domande al. Raddoppiano le richieste in Piemonte: daa 20mila in poche ore. In Veneto sia da 7mila a 20mila prenotazioni. L’aumento è generalizzato e ...

Advertising

Rinaldi_euro : È necessaria un’applicazione specifica per leggere il codice QR sul green pass e poter verificare la corrispondenza… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - dolores20943592 : RT @borghi_claudio: Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - daniele19921 : RT @SicilianoSum: @ZioKlint Né un Dpcm, né un Dl o una legge posso derogare dalle leggi europee e esse stabiliscono che il green pass non è… -